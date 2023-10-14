Roche представила данные КИ подкожной инъекции окрелизумаба при рассеянном склерозе

Подкожное введение препарата Ocrevus (окрелизумаб) от Roche против рассеянного склероза настолько же эффективно, как и внутривенные инъекции этого препарата. Такой предварительный вывод сделан Roche на основании данных, полученных в ходе поздней стадии испытаний.

Оба способа введения Ocrevus приводят к практически полному подавлению активности поражений головного мозга, видимых с помощью МРТ, в течение 24 недель у пациентов с рецидивирующим или первично прогрессирующим рассеянным склерозом (РРС или ППРС).

Профиль безопасности подкожного введения также соответствовал установленному профилю безопасности при проведении внутривенной инфузии. По данным компании Roche, новых сигналов о нежелательных реакциях выявлено не было.

В компании отмечают, что введение в практику метода подкожной инъекции расширит возможности применения Ocrevus в лечебных центрах, например в том случае, когда отсутствует разрешение на проведение внутривенных инфузий.

Напомним: в ноябре 2019 года Комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарств рекомендовала включить окрелизумаб в программу ВЗН с 2021 года. Препарат регулярно закупает Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

gxpnews