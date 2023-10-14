Минздрав планирует поддержку отечественных производителей для реализации проекта по борьбе с диабетом

Минздрав России и Минпромторг России планируют мероприятия, направленные на поддержку отечественных производителей для стабильной реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

“Предусмотрено финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, поскольку сейчас мы формируем, в том числе с Минпромторгом, мероприятия по поддержке отечественных производителей, чтобы иметь стабильность обеспечения в этом направлении. У нас есть сегодня заверения Минпромторга по обеспечению рядом медицинских изделий на следующий год, поэтому ключевая задача — формирование четкой ценовой политики и обеспечение всех нуждающихся, особенно это касается детей”, сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Раннее Михаил Мурашко сообщил Владимиру Путину, что порядка 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России, половина из них отечественного производства.

gxpnews