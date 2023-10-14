Novo Nordisk: онлайн-предложения с поддельными Ozempic и Wegovy растут

Novo Nordisk сообщает о всплеске поддельных версий препарата для похудения Wegovy и препарата от диабета Ozempic, предлагаемых в сети интернет. FDA также разослал компаниям Semaspace и Gorilla Healing письма с предупреждением о прекращении онлайн-продажи их версий semaglutide и tirzepatide. FDA заявило, что поставщики нарушили закон США, продавая лекарства, не гарантируя регулятору, что у клиентов есть рецепты от лицензированных практикующих врачей.
В условиях глобального кризиса ожирения Novo стала самой дорогой компанией в Европе в этом году из-за резкого роста спроса на еженедельные инъекции Wegovy и его версию с более низкими дозами Ozempic, но это привлекло нелегальных торговцев, которые могут подвергнуть риску здоровье пользователей, пишет Reuters.
В двух письмах, разосланных в этом месяце обеим компаниям, FDA предупреждает о «неизбежных рисках для потребителей», которые покупают лекарства онлайн без рецепта, добавляя, что неутвержденные новые лекарства «не дают таких же гарантий безопасности и эффективности, как те, которые имеют препараты, подлежащие надзору FDA». FDA требует, чтобы компании «прекратили предлагать для продажи потребителям в США любые неутвержденные препараты и лекарства с неправильной торговой маркой», что, по их словам, «критически важно для защиты населения от опасных последствий».
В Германии также были обнаружены оптовые партий поддельного Ozempic. Прокуроры города Леррах на юго-западе Германии сообщили, что 199 упаковок были идентифицированы как поддельные у британского дистрибьютора.
Датский производитель также заявил, что сотрудничает с третьей стороной, специализирующейся на отслеживании и устранению незаконных онлайн-предложений. Однако, компания не сообщила название этой фирмы.
Ранее стало известно, что группа компаний «Герофарм» намерена получить право на продажу в РФ препарата с МНН семаглутид с помощью подачи заявки на принудительное лицензирование референтного Ozempic от Novo Nordisk, патент на который действует до 2035 года.