Novo Nordisk: онлайн-предложения с поддельными Ozempic и Wegovy растут

В условиях глобального кризиса ожирения Novo стала самой дорогой компанией в Европе в этом году из-за резкого роста спроса на еженедельные инъекции Wegovy и его версию с более низкими дозами Ozempic, но это привлекло нелегальных торговцев, которые могут подвергнуть риску здоровье пользователей, пишет Reuters.

В двух письмах, разосланных в этом месяце обеим компаниям, FDA предупреждает о «неизбежных рисках для потребителей», которые покупают лекарства онлайн без рецепта, добавляя, что неутвержденные новые лекарства «не дают таких же гарантий безопасности и эффективности, как те, которые имеют препараты, подлежащие надзору FDA». FDA требует, чтобы компании «прекратили предлагать для продажи потребителям в США любые неутвержденные препараты и лекарства с неправильной торговой маркой», что, по их словам, «критически важно для защиты населения от опасных последствий».

В Германии также были обнаружены оптовые партий поддельного Ozempic. Прокуроры города Леррах на юго-западе Германии сообщили, что 199 упаковок были идентифицированы как поддельные у британского дистрибьютора.