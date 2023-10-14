Страны ЕС не могут договориться о продлении срока действия разрешения на глифосат

Правительства Европейского Союза не смогли дать решающее мнение по предложению о продлении на 10 лет разрешения на использование глифосата, активного ингредиента в гербициде Roundup от Bayer AG. Как сообщает Reuters, еще одна попытка решения вопроса будет предпринята в первой половине ноября. Само решение необходимо принять до 14 декабря, поскольку срок действия текущего разрешения истекает 15 декабря.

В 2015 году агентство Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака пришло к выводу, что глифосат, вероятно, канцерогенен для человека, но другие агентства по всему миру, в том числе Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Европейское химическое агентство, классифицировали глифосат как неканцерогенный. Компания Bayer заявила, что десятилетия исследований показали, что это вещество безопасно, и что это химическое вещество широко используется фермерами или для удаления сорняков с железнодорожных путей на протяжении десятилетий.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что он не против глифосата как такового, но выступает против предложения Комиссии, желая вместо этого ограничить использование глифосата теми случаями, когда нет жизнеспособной альтернативы.