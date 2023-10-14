ГК «Фармасинтез» выпустило в гражданский оборот первую партию орального контрацептива

ООО «Фармасинтез – Тюмень», входящее в ГК «Фармасинтез» пополнила свой портфель новым оральным контрацептивом, выпустив в гражданский оборот первую партию орального контрацептива «ПланиЖенс хло». Препарат был зарегистрирован весной 2023 года.

Действующие вещества препарата – хлормадинон ацетат и этинилэстрадиол. Хлормадинон ацетат является гормоном – гестагеном, аналогичным природному прогестерону. Этинилэстрадиол представляет собой искусственный эстроген, производный эстрадиола. Комбинация хлормадинона и этинилэстрадиола приводит к уменьшению секреции ФСГ и ЛГ и, как следствие, подавлению овуляции.

«ПланиЖенс хло» пополнил гормональную линейку комбинированных контрацептивных средств от «Фармасинтез-Тюмень». На данный момент в нее входят 12 препаратов. Основными действующими веществами препаратов линейки оральных контрацептивов являются синтетические аналоги женских половых гормонов.

«В течение длительного периода рынок гормональных препаратов России был представлен в основном иностранными производителями. Осознавая важность импортозамещения лекарственных средств и проблематику национальной лекарственной безопасности, наша компания активно развивает свое собственное производство гормональных препаратов, в том числе контрацептивов», – отметил Владимир Иванович Кисиленко, генеральный директор ООО «Фармасинтез – Тюмень».

Ранее исполнительный директор компании Никита Пуния сообщил, что ГК «Фармасинтез» планирует увеличить экспорт препаратов в ближайшие два года в 5-10 раз, исходя из уже подписанных контрактов, которые находятся на стадии реализации.

gxpnews