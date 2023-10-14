Препарат Eli Lilly от болезни Крона успешно прошел III стадию исследования
Препарат Eli Lilly против болезни Крона прошел III стадию испытаний против активной болезни Крона. Лекарство может стать одним из основных драйверов роста компании.
Экспериментальный препарат Eli Lilly против болезни Крона достиг комбинированной первичной контрольной точки в ходе испытаний III фазы против тяжелой активной болезни Крона. Кроме того, лекарство достигло всех вторичных контрольных точек, сообщается на сайте производителя.
Препарат mirikizumab помог 54,1% пациентов достичь состояния, при котором через 52 недели лечения они больше не испытывали никаких желудочно-кишечных симптомов по сравнению с 19,6% пациентов, которые получали плацебо.
Испытание показало, что препарат не уступает «Стеларе» от Johnson & Johnson в борьбе с симптомами заболевания, пишет Reuters. Lilly также сообщила, что частота серьезных нежелательных явлений в группе плацебо была выше, чем у пациентов, получавших mirikizumab.
В апреле FDA отказалось одобрить использование препарата у взрослых с язвенным колитом. Агентство сослалось на проблемы, связанные с производством mirikizumab, но на тот момент не подняло никаких вопросов по поводу клинических данных или безопасности препарата.
Reuters отмечает, что препарат станет одним из потенциальных драйверов роста Lilly в этом десятилетии наряду с tirzepatide против ожирения, lebrikizumab против атопического дерматита или экземы и онкологического pirtobrutinib.
Болезнь Крона — это хроническое заболевание кишечника, которое вызывает воспаление пищеварительного тракта и может привести к диарее, болям в животе, усталости и потере веса.
Николай Соколов
pharmvestnik