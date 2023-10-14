Препарат Eli Lilly от болезни Крона успешно прошел III стадию исследования

Испытание показало, что препарат не уступает «Стеларе» от Johnson & Johnson в борьбе с симптомами заболевания, пишет Reuters. Lilly также сообщила, что частота серьезных нежелательных явлений в группе плацебо была выше, чем у пациентов, получавших mirikizumab.

В апреле FDA отказалось одобрить использование препарата у взрослых с язвенным колитом. Агентство сослалось на проблемы, связанные с производством mirikizumab, но на тот момент не подняло никаких вопросов по поводу клинических данных или безопасности препарата.

Reuters отмечает, что препарат станет одним из потенциальных драйверов роста Lilly в этом десятилетии наряду с tirzepatide против ожирения, lebrikizumab против атопического дерматита или экземы и онкологического pirtobrutinib.

Болезнь Крона — это хроническое заболевание кишечника, которое вызывает воспаление пищеварительного тракта и может привести к диарее, болям в животе, усталости и потере веса.

Николай Соколов

pharmvestnik