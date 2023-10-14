Суд в Тамбове оштрафовал экс-заведующую аптекой за взятку

В Тамбове признали виновной бывшую заведующую аптекой, которая возглавляла конкурсную комиссию по осуществлению закупок медизделий. Она получила почти полмиллиона рублей от компании-поставщика. Ей назначено 2 млн руб. штрафа.

В Тамбове суд признал виновной бывшую заведующую аптекой областного учреждения здравоохранения по делу о взятке (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Ей назначен штраф в размере 2 млн руб. Сумма взятки конфискована в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Приговор не вступил в законную силу.

В суде установили, что с октября 2020 года по июль 2021 года заведующая аптекой, которая была председателем конкурсной комиссии по осуществлению закупок медизделий, получила взятку на 481 тыс. руб. За деньги она должна была предоставить преимущество и обеспечить победу на электронном аукционе одной компании. Имя заведующей аптекой, а также название фирмы-поставщика не уточняется.

Ранее в Следственном комитете по Тамбовской области сообщалось о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-заведующей аптеки и члена комиссии по осуществлению закупок (ч.3 ст.290 УК РФ). В 2021 году она получила взятку от поставщика в размере 117,5 тыс. руб.

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Артем Косенок

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