Игорь Петчин лишился должности руководителя орловского Депздрава

Игорь Петчин в 1997 году окончил лечебный факультет Архангельской государственной медицинской академии, затем прошел обучение в интернатуре в Первой городской клинической больнице скорой медицинской помощи по специальности «хирургия». В разное время занимал должности врача отделения оперативной эндоскопии в Первой ГКБ Архангельска, главного специалиста по организационной работе в Департаменте здравоохранения (отдел технадзора Архангельской облбольницы).

В 2012 году Петчин возглавил Архангельскую ОКБ. В июле 2022-го его уволили на фоне скандала с ампутацией руки 11-летнему мальчику, которого укусила собака. Санавиация ОКБ перевозила пациента в Москву, тогда из-за ошибки в маршруте и потери времени врачам пришлось ампутировать ребенку руку. По сообщениям архангельских СМИ, экс-главврач ранее фигурировал в еще нескольких скандалах. Например, издание «Эхо Севера» писало, что в 2015 году три человека обвинили Петчина в избиении.

Должность руководителя Депздрава Орловской области Игорь Петчин занял в октябре 2022 года. Он сменил Станислава Шувалова, который возглавлял ведомство с октября 2021 года, а в августе 2022-го уволился по собственному желанию.

До Шувалова Депздравом Орловской области руководил Иван Залогин, отправленный в отставку в мае 2021 года из-за уголовного дела по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В конце мая 2022 года Советский районный суд признал Залогина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам условно с лишением права на 2,5 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госучреждениях. Также Залогину назначили испытательный срок на 3 года.