Американская аптечная сеть Rite Aid начала процедуру банкротства

Аптечная сеть Rite Aid подала заявление о банкротстве и сменила главного исполнительного директора. Эти шаги стали частью плана, согласно которому компания получит финансирование и проведет реструктуризацию.

Крупная американская аптечная сеть Rite Aid подала заявление о банкротстве и получила 3,45 млрд долл. финансирования для реализации плана реструктуризации. Об этом сообщает ABC News.

В 2022 году Rite Aid выплатила около 30 млн долл. по судебным искам, в которых утверждалось, что сеть способствовала распространению рецептурных опиоидов. Компания заявила, что достигла соглашения со своими кредиторами и согласовала с ними план финансовой реструктуризации. Он должен помочь сократить долг и подготовить условия для будущего роста.

Этот план «значительно сократит долг компании», а также поможет «справедливо урегулировать судебные иски», заявили в Rite Aid.

В марте американский Минюст подал жалобу на Rite Aid, утверждая, что в период с мая 2014 года по июнь 2019 года компания сознательно выписала сотни тысяч незаконных рецептов на опиоидные препараты.

Также Rite Aid назначила Джеффри Штайна новым генеральным директором и директором по реструктуризации. Он заменит Элизабет Берр, которая занимала пост CEO с января 2023 года. Она останется в совете директоров компании.

Rite Aid заявила, что организует выплату заработной платы сотрудникам и другие расходы в обычном порядке, хотя некоторые «неэффективные» из более чем 2100 аптек в 17 американских штатах будут закрыты.

Ранее компания сообщала, что ее выручка упала до 5,7 млрд долл. во II финансовом квартале, завершившемся 3 июня, по сравнению с 6 млрд долл. годом ранее. Чистый убыток компании составил 306,7 млн долл.

Николай Соколов

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