Руками не трогать: рынок асептической упаковки

Выручка от производства асептической упаковки за 10 лет достигнет $35 млрд из-за растущего спроса на биологические препараты и вакцины и повышенного внимания к устойчивому развитию. А в Европе уже к 2026 году производство фармацевтической асептической упаковки может достичь $56 млрд.

Согласно отчету Research Nester, к 2033 году выручка от производства асептической упаковки в мире достигнет $5 млрд, а с 2023 по 2033 год совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 10%. К асептической упаковке в фармацевтической промышленности относятся предварительно заполненные шприцы, пакеты для внутривенного вливания, технологии сублимационной сушки, лиофилизации и технологии выдувного наполнения и запечатывания (BFS).

Асептическая упаковка исключает необходимость использования консервантов и охлаждения, что особенно выгодно для лекарств и вакцин, чувствительных к изменениям температуры. К тому же асептическая упаковка за последнее время смогла значительно улучшить стабильность и безопасность лекарств, обеспечивая более эффективные методы распределения.

В фармацевтической промышленности Европы наблюдается рост рынка асептической упаковки, отмечают исследователи Research Nester. По их данным, к 2026 году производство фармацевтической асептической упаковки в Европе, как ожидается, достигнет $56 млрд.

Согласно отчету, в последние годы европейское производство росло примерно на 5,4% ежегодно в значительной степени из-за роста спроса на биологические препараты и вакцины. Кроме того, в отчете отмечается, что, поскольку во всем мире все больше внимания уделяется устойчивому развитию, асептическая упаковка становится особенно привлекательной: она считается экологически чистой, поскольку материалы, используемые для изготовления этой упаковки, происходят из различных возобновляемых источников. Это отвечает усилиям Европы по сокращению отходов и потребления энергии.

В статье, опубликованной в журнале Pharmaceutics, также описывается, как технологии в ближайшие годы приведут к широкому внедрению использования роботов в производстве асептических упаковок. Таким образом, сократится риск заражения не только при окончательной упаковке, но и во всей производственной цепочке, включая этап розлива.

gxpnews