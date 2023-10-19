В Москве стартовали заключительные стадии КИ вакцин против COVID-19

На базе двух московских поликлиник и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова пройдут клинические испытания (КИ) двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1. Это двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она уточнила, что исследование продлится 90 дней, в нем примут участие 100 человек. «Мы уже завершили набор добровольцев. По окончании исследований мы планируем закупить новые препараты», – добавила она.

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, фактически исследования подошли к концу: осталось только проверить иммуногенность препаратов. «По полному „Спутнику” они [КИ] закончились, то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По „[Спутнику] Лайт” фактически тоже закончены», – цитирует его ТАСС.

gxpnews