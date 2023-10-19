Разработан законопроект о продлении работы комиссии по дефектурным медизделиям

Росздравнадзор разработал законопроект, согласно которому работа межведомственной комиссии по формированию перечня медицинских изделий, подпадающих под упрощенную регистрацию, будет продолжена на период до 1 января 2025 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Срок полномочий предыдущего созыва завершился 1 сентября 2023 года. В состав комиссии входят представители Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Росздравнадзора, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы.

Задача комиссии – выявление дефектуры медизделий или же риска ее возникновения. Одним из методов определения дефектуры является анализ данных, полученных в ходе мониторинга Росздравнадзора или от иных органов власти. Еще одним поводом для проверки с целью предупреждения дефицита медизделий может стать заявка уполномоченного лица по поставке такого товара по цене ниже среднерыночной – исходя из цен контрактов, заключенных после 1 марта 2022 года. На сегодняшний день в перечне, составленном комиссией, числятся порядка 2000 наименований.

Напомним: до 1 января 2025 года в России действует упрощенная процедура государственной регистрации наиболее востребованных медизделий. Это позволяет получить все необходимые для госрегистрации документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных видов медизделий срок регистрации сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней. Перечень медизделий, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет межведомственная комиссия.

gxpnews