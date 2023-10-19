Производители ветпрепаратов в РФ смогут претендовать на льготы и субсидии агросектора

В Комитете Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсуждается вопрос усиления государственной поддержки компаний – производителей ветеринарных препаратов. В частности, их могут приравнять к сельхозтоваропроизводителям для того, чтобы наделить правом на получение льгот и субсидий, предназначенных для агросектора. Об этом изданию «Ветеринария и жизнь» рассказал первый заместитель председателя комитета Сергей Митин.

«Тогда бы они могли, в соответствии с законом о развитии сельского хозяйства, по государственной программе развития сельского хозяйства получать льготы и субсидии, которые сегодня получает агросектор», – пояснил он.

В числе других мер поддержки российских компаний сенатор назвал упрощение регистрации отечественной продукции и более сложный доступ на рынок для иностранной. По его мнению, доля импортных ветпрепаратов в России, которая составляет, по разным оценкам, от 40 до 60%, слишком высокая.

Кроме того, Митин заметил, что на сегодняшний день ни одно предприятие, производящее ветеринарные препараты, не входит в список системообразующих. Между тем этот статус также наделяет компании правом на получение льгот. «Это одно из направлений, за которое мы будем бороться, для того чтобы меры государственной поддержки реально оказывались [ветпроизводителям]», – сказал сенатор.

Ранее руководитель Россельхознадзора заявил, что ветпрепараты тех европейских компаний, которые покидают российский рынок, заменит продукция из Бразилии, Чили и Аргентины.

gxpnews