«Герофарм» планирует зарегистрировать всю линейку инсулинов в 2024 году

Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов рассказал о планах компании по выводу на российский рынок новых лекарственных средств (ЛС). Говоря об инсулинах, он напомнил о том, что накануне «Герофарм» получил регистрационное удостоверение Минздрава на аналог Ozempic от Novo Nordisk (отечественный препарат будет продаваться под брендом «Семавик»), и анонсировал регистрацию еще одного дженерика того же датского производителя – «РинФаст ник» (референтное ЛС – Fiasp от Novo Nordisk).

«Это тоже новый ультракороткий инсулин, мы его планируем зарегистрировать уже в октябре этого года, а с ноября он будет доступен для потребителей. В следующем году мы планируем вывод на рынок еще одного короткого инсулина глулизин. <…> Регистрация еще ряда инсулинов может быть завершена в конце 2024 года. То есть вся линейка инсулинов будет зарегистрирована нами в ближайшее время», – заявил Родионов в интервью ТАСС.

Кроме того, в 2024 году «Герофарм» намерен зарегистрировать ЛС, применяемое для стимуляции производства тромбоцитов. Речь о дженерике зарубежного препарата с МНН ромиплостим. На днях первый отечественный биоаналог под названием «Стимплейт» с тем же действующим веществом представила российская компания «Генериум».

Также Петр Родионов рассказал об инвестициях в развитие производства. Так, общая сумма вложений по итогам 2023 года составит около 1,5 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в 2022-м. «Мы наращиваем производство инсулинов, увеличиваем мощности. В этом году завершим работы по запуску новой линии розлива в Оболенске. Завершены работы по увеличению мощностей по производству инсулинов в Пушкино. Модернизация позволит нарастить выпуск субстанции инсулина в 1,7 раза. Таким же образом должен возрасти и выпуск субстанции для оригинальных препаратов компании», – уточнил он.

Отвечая на вопрос о выходе на зарубежные рынки, представитель «Герофарма» заявил, что наибольший интерес компании в настоящее время вызывают страны Латинской Америки и Африки: «Если говорить о странах Северной Африки, то в следующем году первые серии инсулинов будут поставлены в Марокко». Он заметил, что сотрудничество со многими африканскими странами отягчается практически полным отсутствием информации о потребности населения в тех или иных лекарствах: «Нигерия – большая африканская страна и по территории, и по населению. Понятно, что у них есть огромный спрос на препараты против диабета. Но информации по этому рынку практически нет. Мы не понимаем ни как он устроен, ни какие там цены, ни какие объемы, насколько удовлетворен спрос и так далее».

gxpnews