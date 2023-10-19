Согласована цена на второй российский дженерик с МНН эрибулин

Федеральная антимонопольная служба установила предельную отпускную цену на противоопухолевый препарат-дженерик с действующим веществом эрибулин от компании «Фармасинтез». Так, стоимость одного флакона объемом 2 мл составила 15 097 рублей при зарегистрированной цене на референтный лекарственный препарат «Халавен» (Eisai) в размере 23 794 рублей.

Таким образом, цена на воспроизведенный препарат снижена относительно стоимости референта иностранного производства на 36%. Кроме того, по закону после регистрации стоимости на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае «Эрибулин-Промомед», должны быть снижены более чем на 13%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

Цена на «Эрибулин-Промомед» от АО «Биохимик» согласована в сентябре 2022 года (17 476 рублей).

gxpnews