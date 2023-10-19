Компания «Неотекс» вложила 970 млн рублей в производство нетканых материалов

Один из крупнейших производителей нетканых материалов в России – компания «Неотекс» – запустил новое предприятие в Тульской области, вложив в проект 970 млн рублей. Большую часть суммы (705 млн рублей) составил льготный заем федерального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие будет производить нетканые материалы, состоящие из нескольких слоев спанбонда и мельтблауна, объем выпуска составит 16 тысяч тонн продукции в год. «Эти материалы устойчивы к стиранию и сминанию, обладают низкой электропроводностью, устойчивы к разрыву, стойки к атмосферным и температурным воздействиям. <…> Новая технология изготовления спанбонда позволяет получить холст особой структуры, повторяющей рисунок алмазных граней, что определяет максимально высокие свойства получаемых нетканых полотен», – говорится в сообщении.

Нетканые материалы востребованы в строительстве, а также необходимы для выпуска медицинских и гигиенических изделий (халаты, комбинезоны, маски, простыни, подгузники, салфетки), промышленного и энергетического оборудования, фильтров для нефтяной промышленности, укрывного материала для сельского хозяйства. По данным компании «Неотекс», до недавнего времени около 40% российского рынка нетканых материалов было представлено импортом. Предприятие намерено занять порядка 8% отечественного рынка.

В начале 2023 года о развитии производства с применением займа в 400 млн рублей от ФРП рассказала московская компания «Нетканика». С помощью этих средств на предприятии была запущена новая линия по выпуску многослойных нетканых материалов, которые в том числе используются при производстве медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и личной гигиены.

gxpnews