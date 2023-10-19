В России начался пилот по маркировке технических средств реабилитации

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак») объявил о старте с 15 октября пилотного проекта по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР). Эксперимент продлится до 31 августа 2024 года и охватит такие виды ТСР, как трости, костыли, опоры и поручни, функциональные узлы протезов, противопролежневые матрасы и подушки, кресла-стулья с санитарным оснащением.

В большинстве случаев товары, которые вошли в пилотный проект, закупаются для нуждающихся на бюджетной основе. «Маркировка позволит проконтролировать расходование бюджетных средств, в режиме онлайн отслеживать обеспечение социально незащищенных групп населения такими изделиями, а также создаст механизм, который будет препятствовать их хищениям и перепродаже», – пояснил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Участие в эксперименте добровольное, а коды маркировки и оборудование предоставляются участникам бесплатно. Опыт, полученный за время проекта, станет основой правил обязательной маркировки ТСР.

По словам генерального директора Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура-Тех» Ивана Бирюкова, в настоящее время уже более 40% рынка ТСР охвачены обязательной маркировкой. «И в 2024 году завершится эксперимент, по результатам которого, скорее всего, войдет еще 58% рынка. 98% рынка так или иначе будет охвачено маркировкой», – говорил он, выступая на форуме «Биотехмед» в октябре 2023 года.

gxpnews