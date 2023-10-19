Утвержден Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР

Компенсация будет выплачиваться, исходя из размера стоимости приобретенного ТСР (включая оплату банковских услуг или услуг почтовой связи по перечислению и пересылке средств), но не более размера средневзвешенной цены однородного технического средства реабилитации. Также уполномоченный орган будет определять параметры возмещаемых средств на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), подтверждающих расходы документов и при необходимости – заключения медико-технической экспертизы.

Размер возмещения потраченных средств на покупку или ремонт ТСР будет определяться путем сопоставления характеристик, указанных в ИПРА. В случае отсутствия таких характеристик сумма будет высчитываться путем сопоставления наименования изделия и вида технического средства реабилитации.

Фонд пенсионного и социального страхования РФ на своих официальных информационных ресурсах будет размещать данные о средневзвешенных ценах ТСР. Размер компенсации в срок до 1 марта каждого года будет устанавливать уполномоченный орган. Параметры будут формироваться на основании средневзвешенной цены однородного технического средства реабилитации, расчет которой осуществляется исходя из суммы всех государственных контрактов на закупку однородного изделия на территории того или иного субъекта РФ, деленной на количество закупленных ТСР.

Компенсация инвалиду будет выплачиваться на основании заявления о возмещении расходов по приобретению технического средства. Уполномоченный орган должен будет принять решение о выплате компенсации в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия документов. При необходимости проведения медико-технической экспертизы время ожидания вырастет до 15 дней. Заявителю называют сумму компенсации в течение двух дней с момента подачи документов.

В случае если фактическая стоимость ТСР меньше размера компенсации, средства начисляются, исходя из затрат инвалида, которые подтверждаются платежными документами.

В марте 2023 года Минтруд сократил сроки выплаты компенсации за самостоятельно купленные инвалидом ТСР. Процедура принятия решения о выплате компенсации уменьшилась с 30 до 15 рабочих дней, а срок начисления денег – с 30 до 5 дней. Как посчитали при разработке проекта тематического приказа, это позволит сократить общее время ожидания компенсации с 60 до 20 рабочих дней.

В России проживают 11,3 млн людей с инвалидностью, из них 730 тысяч – дети. Ежегодно 1,5 млн человек могут получить ТСР – протезы, коляски, слуховые аппараты и другое. Все изделия содержатся в электронном каталоге Соцфонда. Заявление на электронный сертификат подается в личном кабинете Соцфонда или через портал госуслуг.

С начала 2023 года Социальный фонд предоставил более 871,4 тысячи россиян 284,7 млн ТСР – кресла-коляски, протезы, ортезы, абсорбирующее белье и прочие изделия. Еще 166,2 тысячи инвалидов получили компенсацию средств за 29,5 млн самостоятельно приобретенных ТСР.