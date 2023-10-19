Отменены правила аккредитации медорганизаций на право проведения клинисследований БМКП

Правительство отменило правила аккредитации медорганизаций на право проведения клинических испытаний БМКП. Документ вступит в силу с 1 апреля следующего года.

Правила аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) были отменены. Соответствующее постановление правительства № 1709 от 14.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Эти правила были утверждены правительством в августе 2017 года. Согласно им аккредитация проводится Минздравом для признания возможности медорганизации проводить клинисследования БМКП по профилю заболевания (состояния), для лечения которого предназначен продукт.