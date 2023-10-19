Россельхознадзор предложил установить требования к онлайн-продаже ветпрепаратов

Для онлайн-торговли ветпрепаратами предложили выработать и установить правила. В частности, продавцов хотят обязать указывать исчерпывающую и верифицированную информацию о продукции в карточке товара.

Россельхознадзор предложил выработать и установить требования к онлайн-торговле, проведению проверки наличия у компаний лицензии при заключении пользовательского соглашения, а также определить ответственность за нарушения. С такой инициативой представители надзорного органа выступили на Общественном совете при Россельхознадзоре.

В мероприятии участвовали представители Управления президента РФ по общественным проектам, Госдумы, Минсельхоза, Минпромторга, Общественной палаты, профильных ассоциаций, бизнес-сообщества и маркетплейсов. Встреча была посвящена проблеме бесконтрольной продажи кормов для домашних животных, ветеринарных препаратов и пищевой продукции на интернет-площадках.

В Россельхознадзоре отметили, что из-за того, что реализация этих товаров на рынке онлайн-торговли законодательно не урегулирована, участились случаи оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, происхождение которой невозможно отследить. Глава надзорного органа Сергей Данкверт предложил провести анализ зарубежного опыта регулирования интернет-торговли и использовать уже имеющиеся в других странах положительные практики.

Участники встречи были обеспокоены тем, что покупателю и контролирующим органам неизвестны условия хранения такой продукции. Так, вакцины без соблюдения температурного режима могут не только потерять свои качественные свойства и не оказать заявленного эффекта на иммунитет животного, но и нанести вред его здоровью.

На Общественном совете было предложено обязать продавцов указывать исчерпывающую и верифицированную информацию в карточке товара. В том числе речь идет о его происхождении, условиях хранения, сопроводительных документах, лицензиях. Также участники встречи договорились создать рабочую группу для выработки системного подхода для урегулирования этих вопросов.

По данным Россельхознадзора, с 1 сентября 2022 года надзорный орган провел экспертизу более 5 тыс. обращений о содержании на страницах сайтов запрещенной информации. По ее результатам было заблокировано около 3 тыс. страниц. Порядка 50% решений принято в отношении маркетплейсов и социальных сетей. В частности, Россельхознадзор обнаружил, что продавцы торговали контрафактными, фальсифицированными лекарственными средствами, также у них не было лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Фото: fsvps.gov.ru

Артем Косенок

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