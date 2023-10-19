Минобрнауки утвердило требования программ для пилота по подготовке интернов в ветеринарии

Минобрнауки опубликовало требования программ для эксперимента по подготовке интернов в ветеринарии. Так, к ее освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария», а обучение будет идти в очном формате. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Минобрнауки утвердило требования к условиям реализации экспериментальных образовательных программ для высшего образования — программ интернатуры. Соответствующий приказ ведомства № 914 от 22.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 31 августа 2030 года.

Так, согласно документу, были утверждены требования по специальности «Общеклиническая ветеринария». К ее освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария». Обучение будет идти в очном формате, при этом учебные заведения вправе частично применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Программу интернатуры будут разрабатывать и утверждать учебные заведения, участвующие в эксперименте, самостоятельно.