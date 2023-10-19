Крупная аптечная сеть в США заявила о банкротстве из-за обвинений в продаже опиоидов

Обремененная долгами крупная американская аптечная сеть Rite Aid объявила о своем банкротстве, причиной которого стали обвинения в разжигании опиоидного кризиса в США. В связи с убытками и многомиллиардными задолженностями руководство приняло решение закрыть часть точек продажи лекарств, продать дочернюю компанию Elixir и сосредоточиться на урегулировании связанных с опиоидным кризисом исков. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент сеть, основанная в 1962 году, располагает более чем 2000 розничных магазинов в 17 штатах. До объявления о банкротстве Rite Aid закрыла 200 магазинов. Выручка компании в 2023 финансовом году составила $24 млрд, убыток – $750 млн. Согласно судебным документам, поданным в суд по делам о банкротстве США по округу Нью-Джерси, долг Rite Aid достигает $4 млрд, общая сумма обязательств – $8,6 млрд.

Правительство США обвинило Rite Aid в игнорировании «тревожных сигналов» при заполнении нелегальных рецептов на опиоиды. Кроме того, компания столкнулась с 1600 другими исками от государственных и местных органов власти, больниц и частных лиц, связанных с опиоидами. В свою очередь, Rite Aid отрицает вину и надеется достичь «справедливого» урегулирования судебных споров по опиоидам в ходе банкротства.

На протяжении нескольких лет в США продолжается опиоидный кризис. В 2021 году от передозировки наркотическими средствами в стране умерли более 100 тысяч человек, а в период с января 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 109 тысяч случаев смерти. Показатель смертности растет несмотря на принимаемые властями меры по преломлению ситуации, такие как бесплатное снабжение медизделиями и лекарствами, а также выпуск и разрешение безрецептурной продажи препаратов для снятия губительных симптомов передозировки.

gxpnews