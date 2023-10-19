Thermo Fisher купит шведскую Olink Holding за 3,1 млрд долларов

Thermo Fisher приобретет шведского производителя продуктов для анализа белков Olink Holding за 3,1 млрд долл. Американский производитель медоборудования намерен расширить свое портфолио в области медико-биологических наук. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2024 года.

Thermo Fisher Scientific заявила, что приобретет Olink Holding в рамках сделки на сумму 3,1 млрд долл., пишет Barron’s. Таким образом американский производитель медицинского оборудования стремится расширить свое портфолио в области медико-биологических наук.

Olink владеет технологией PEA, которая обеспечивает возможность двойного распознавания антител целевых белков, высокоточной гибридизации и обнаружения ДНК.

«Приобретение Olink подчеркивает глубокое влияние, которое оказывает протеомика, поскольку наши клиенты продолжают развивать направления биологических исследований и точной медицины», — заявил исполнительный директор Thermo Fisher Марк Н. Каспер. Протеомикой называют изучение взаимодействий, состава, функций и структуры белков и их клеточной активности.

Thermo Fisher борется со снижением спроса на свои услуги в области медико-биологических наук, включая разработку и производство новых лекарств и вакцин. Это происходит, так как многие клиенты сталкиваются с кризисом финансирования, пишет Reuters.

Предварительно сделка будет закрыта в середине 2024 года. Thermo Fisher планирует оплатить приобретение за счет прямых выплат и долгового финансирования. Ожидается, что Olink сообщит о выручке в размере 200 млн долл. в 2024 году.

Сделка хорошо подходит для развития Thermo Fisher с точки зрения стратегии компании, приводит Reuters слова аналитика Evercore ISI Виджая Кумара.

Фото: jetcityimage/123rf.com



Николай Соколов

pharmvestnik