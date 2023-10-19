Правительство выделило средства на создание и внедрение высокотехнологичной химпродукции

Правительство выделило 5 млрд руб. на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Субсидии направят на поддержку около 70 инновационных проектов, в том числе в области химической промышленности.

На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию, будет дополнительно направлено 5 млрд руб. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства. Документ будет опубликован в ближайшее время.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Они позволят поддержать около 70 инновационных проектов, в том числе в области химической промышленности.

С помощью этих субсидий предприятия смогут компенсировать часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов. Также у них появится возможность разработать и вывести на рынок широкий спектр импортозамещающей продукции. В правительстве рассчитывают, что в ближайшие четыре года выручка от реализации таких разработок превысит 300 млрд руб. по всем проектам, получившим господдержку.

В правительстве подчеркнули, что за последние четыре года на НИОКР уже выделили из бюджета почти 50 млрд руб. Средства были направлены на поддержку более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета.

В июне Минпромторг предложил расширить условия для получения субсидии на проведение научно-исследовательских работ при производстве современных инновационных лекарств и технологий. Ведомство предложило увеличить объем возмещаемых целевых расходов и лимиты на получение поддержки.

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Артем Косенок

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