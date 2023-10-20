АГАС предлагает восстановить функционал государственных аптечных организаций

АГАС планирует вернуть аптеки в сферу здравоохранения и создать на основе государственных аптечных сетей базу для общероссийской системы лекарственного возмещения.

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) обсудит стратегию своего развития на общем собрании участников 19 октября. Ассоциация намерена увеличить количество членов и стать всероссийской. Ключевая цель АГАС — разработать и воплотить в жизнь стратегию лекарственного обеспечения страны.

«ФВ» ознакомился с текстом стратегии.

Содержание стратегии

Ассоциация вместе с государством и бизнесом планирует создать и реализовать «единую государственную стратегию лекарственного обеспечения населения страны».

Работать по этой задаче планируется по шести направлениям:

1. Трансформировать инфраструктуру государственных аптек под функционал региональных единственных поставщиков и создать систему региональных операторов лекарственного обеспечения.

2. Развивать производственные аптеки, которые должны взять на себя функции по удовлетворению индивидуальных потребностей пациентов, в том числе по таким направлениям, как изготовление детских лекарственных форм, мелкодозовое и мелкосерийное изготовление лекарственных препаратов.

3. Участвовать в разработке и внедрении системы лекарственного страхования.

4. Создать «единый региональный, а впоследствии и федеральный цифровой контур лекарственного обеспечения» на базе государственных аптек.

5. Изменить правовой статус аптечных учреждений. Они должны стать субъектами системы здравоохранения, а не торговли.

6. Стандартизировать фармацевтическую деятельность по всей стране

Контекст

Новый фокус развития ассоциации был намечен после Первого общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей». Он прошел в апреле 2023 года в Красноярске. На нем обсуждались ключевые вопросы лекобеспечения населения и организации аптечной деятельности в России.

В преддверии реализации стратегии АГАС проведет общее собрание участников ассоциации, на котором будет обсуждаться дальнейшая стратегия развития организации. На мероприятие, которое пройдет 19 октября, приглашены представители региональных властей, госаптеки всей страны, регуляторы и сами участники ассоциации.

Выдержка из стратегии ассоциации

Мы внедрим успешный опыт единого регионального государственного оператора на территории всех регионов. Система единых региональных операторов предполагает, что государственные аптеки станут единым входным звеном для выполнения важнейших социальных задач государства на территории своего региона:

― льготное лекарственное обеспечение;

― единое лекарственное обеспечение медицинских организаций;

― лекарственное обеспечение отдаленных территорий, включая ценовую и ассортиментную доступность.

Ассоциация государственных аптечных сетей — некоммерческая организация, основанная в 2017 году. Сейчас она состоит из 41 участника (1967 аптек). В июне в ассоциации был избран новый председатель правления — им стал генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов.

Фото: Игорь Чунусов

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