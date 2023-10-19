Синтезом оригинальных фармсубстанций займутся студенты Башкирского ГМУ

В Уфе на базе Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, строительство которого идет в несколько этапов и полностью завершится в 2026 году, создадут лабораторию «Фарма-центр». Здесь студенты, аспиранты и преподаватели Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), а также внешние специалисты и эксперты будут проводить научно-исследовательские работы в области разработки лекарств и создавать новые фармпрепараты. Об этом сообщается на сайте вуза.

В частности, в «Фарма-центре» займутся синтезом мишень-ориентированных биологически активных веществ. «Здесь будут заниматься изысканием оригинальных отечественных активных фармацевтических субстанций, их наработкой для доклинических исследований и изготовлением фармакопейных стандартных образцов», – говорится в сообщении.

Главные направления исследований – синтез новых веществ, обладающих психотропной, сердечно-сосудистой, кардио- и нейропротекторной активностью. По словам заведующей лабораторией поиска малых таргетных молекул Института фундаментальной медицины БГМУ Галины Розит, на основе найденных в лабораториях «соединений-лидеров» будут созданы оригинальные российские лекарства.

Ранее сообщалось о запуске в Сибирском ГМУ нового профиля в рамках магистерской программы «Общественное здравоохранение» – «Эпидемиология для задач общественного здравоохранения». Ее цель – подготовка специалистов, способных отвечать на современные глобальные и национальные вызовы в области биомедицины. Обучаться по программе смогут люди в том числе без медицинского образования.

gxpnews