FDA одобрило неопиоидный анальгетик от бельгийской Hyloris

Регулятор здравоохранения США одобрил препарат Hyloris Pharmaceuticals для лечения послеоперационных болей, сообщила в среду бельгийская компания. Руководство Hyloris надеется, что старт продаж в США осуществится в начале следующего года.

Неопиоидный инъекционный препарат, получивший торговое название Maxigesic IV, одобрен в качестве послеоперационного болеутоляющего средства для применения в стационаре или же в тех случаях, когда пациенты не могут принимать лекарство перорально.

Maxigesic IV, разработанный в партнерстве с новозеландской компанией AFT Pharmaceuticals и представляющий собой комбинацию парацетамола с раствором ибупрофена для инфузий, помогает уменьшить боль и воспаление без риска развития опиоидной зависимости. Для США, где с 1999 года бушует опиоидный кризис, этот фактор немаловажен.

Решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) принято на основании данных исследования, проведенного на поздней стадии, которое показало, что препарат эффективнее справляется с болью, нежели обычно применяемые в таких случаях парацетамол и кеторолак.

Ранее сообщалось, что российский «Эндофарм» планирует к 2026 году полностью импортозаместить производство анальгетиков, при этом снизив их стоимость. Для этого, в частности, в Брянской области будет построена новая производственная площадка.

gxpnews