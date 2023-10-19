«36,6» купила аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья»

Аптечная сеть «36,6» заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После сделки количество аптек сети в регионе составило 400 точек.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» приобрело аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья» – это 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует из пресс-релиза компании.

«Сделка усилит присутствие «36,6» в этом регионе и выведет ее в число лидеров рынка», – отметил генеральный директор компании Александр Кузин. Как пояснили в сети, после сделки количество аптек сети в регионе составило 400 точек.

Аптеки продолжат работать под своими брендами, все рабочие места будут сохранены.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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