«Эндофарм» получил сертификат соответствия GMP Минздрава Сербии

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») получил сертификат соответствия правилам надлежащей производственной практики GMP Министерства здравоохранения Республики Сербия. Теперь предприятие имеет возможности для выхода на сербский фармрынок, сообщает пресс-служба «Эндофарма».

На проинспектированных площадках «Эндофарма» организовано производство более 140 наименований лекарств, применяемых в различных областях медицины: анестезиология, офтальмология, кардиология, психиатрия, гинекология, неврология, гастроэнтерология. Большинство из них включено в перечень ЖНВЛП, в том числе линейка анальгетиков центрального действия.

«Соответствие правилам GMP подтверждено, в том числе и для производства различных видов активных фармацевтических субстанций из сырья животного происхождения, растительного происхождения, получаемых методами биотехнологического и химического синтеза», – говорится в сообщении. Организация и оснащение производства, процессы обеспечения и контроля качества выпускаемой продукции получили положительную оценку уполномоченных специалистов регуляторного органа Сербии.

Параллельно руководство предприятия провело рабочую встречу с представителями Минздрава Сербии и фармкомпаниями страны, в ходе которой обсуждались совместные проекты в части развития экспорта.

Ранее правительство Брянской области сообщило о планах по строительству на территории региона завода «Эндофарм», где будет налажено производство более 65 активных фармсубстанций. В результате реализации проекта к 2026 году предприятие обеспечит в РФ полное импортозамещение в производстве анальгетиков из растительного сырья.

gxpnews