Экс-замглавы дагестанского Минздрава заподозрили в получении взятки от поставщика

Бывшего замглавы Минздрава Дагестана заподозрили в получении взятки от поставщика медицинского оборудования. По версии следствия, предприниматель передал чиновнику более 87 млн руб.

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении бывшего замглавы регионального Минздрава, которого подозревают в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта. Министерство здравоохранения заключало контракты на поставку медицинского оборудования. Всего чиновник получил от предпринимателя не менее 87,7 млн руб.

В отношении посредника и предпринимателя также возбуждены уголовные дела (ч.4 ст.291.1 и ч.5 ст.291 УК РФ соответственно). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Имя замглавы Минздрава не называется, но, по данным СМИ, речь идет о Мазае Рамазанове. Он занимал свой пост до января 2022 года.

В ноябре 2022 года о возбуждении уголовного дела в отношении экс-замглавы Минздрава Дагестана сообщала пресс-служба МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и объявили в розыск.

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Артем Косенок

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