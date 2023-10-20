Перечень медтехники для переоснащения онкоклиник вырастет до 123 позиций

Перечень утвержден приказом Минздрава №423н от 14 августа 2023 года, в октябре 2023 года он получил визу Минюста. Регламент вступит в силу с 1 января 2024 года.

Из тяжелого оборудования в новый перечень вошли аппараты близкофокусной рентгенотерапии и контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы, маммографические и рентгеновские аппараты, гамма-камера, компьютерные томографы от 16 срезов и выше, МРТ, ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, ангиографы, циклотроны и радионуклидные генераторы.

Для терапии онкозаболеваний предусмотрены ускорители с максимальной энергией от 3 до 20 МэВ в различных комплектациях. Лабораторное оборудование представлено автоматами для окрашивания микропрепаратов, автоматическими иммуноферментными, хемилюминесцентными, биохимическими, гематологическими анализаторами, приборами для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР, хроматографами и другими вспомогательными приборами для патоморфологической и общей лабораторной диагностики.

В перечень вошла медтехника для операционной, включая аппараты ИВЛ, передвижные ретгеновские аппараты, аспираторы, наркозные аппараты, электрохирургические дрель-пилы, ультразвуковые хирургические системы, мониторы пациента, светильники и другие медизделия. Помимо них, в проекте приказа представлено эндоскопическое оборудование, сушильные шкафы, ламинарные боксы и дозиметры для подготовки радиофармпрепаратов, стерилизаторы и камеры для дезинфекции, лор-комбайны и гинекологические кресла.

Также клиники смогут закупить комплекты оборудования для обеспечения дистанционной связи и наблюдения за пациентами и персоналом в радиационно-опасных зонах ‎и палатах, системы сбора и архивирования данных (PACS), системы дозиметрического планирования сеансов облучения и другие IT-решения.

Проект нового перечня Минздрав разработал весной 2023 года. Тогда предполагалось его сокращение до 97 позиций. В утвержденной версии список вырос, в том числе за счет оборудования разных модификаций: например, позиция «стерилизатор» была расширена до «стерилизатор воздушный», «стерилизатор воздушный (от 30 до 200 С)», «стерилизатор паровой» и «стерилизатор плазменный», а «центрифуга» – до «центрифуга лабораторная», «центрифуга лабораторная медицинская настольная», «центрифуга настольная лабораторная» и «центрифуга настольная общего назначения».

По состоянию на октябрь 2023 года список насчитывает 115 позиций. Последний раз перечень пересматривался в начале 2021 года, тогда он пополнился тренажерами с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия и серверами для хранения цифровых рентгеновских изображений.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает, что с 2019 по 2024 год на обновление аппаратного парка медорганизаций будет направлено более 290 млрд рублей. По данным Минздрава, с 2019 по 2021 год переоснащены 214 региональных медорганизаций, в которые закуплено 10 833 единицы медоборудования, и 65 федеральных клиник, поставки в которые составили 2 186 единиц медтехники. За 2022 год планировалось переоснастить еще 146 региональных клиник, поставив в них 1 653 прибора, и 62 федеральные клиники с объемом закупок 663 единицы медоборудования.