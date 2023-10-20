«Вертекс» инвестирует свыше 2 млрд рублей в расширение производства

На новых площадях планируется разместить три производственных участка. С учетом расширений в 2023 и 2024 годах общая площадь производства составит 14 тысяч кв. м. Увеличение площади также затронет лаборатории службы качества и микробиологии.

Помимо производственных и лабораторных, в фармкомплексе есть складские, вспомогательные и административные помещения. Разрешения на ввод в эксплуатацию трех очередей площадки компания получила с 2015 по 2019 год. На конец III квартала 2023 года инвестиции в объект за весь период реализации проекта (то есть с 2012 года) превысили 9,4 млрд рублей.

Генеральный директор «Вертекс» Георгий Побелянский отметил, что расширение необходимо для эффективного вклада компании в лекарственный суверенитет страны. В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме «Вертекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом при реализации инвестпроекта «Фармреновация и импортозамещение». Оно предполагает инвестиции по стороны фармпроизводителя в размере не менее 2 млрд рублей и создание не менее 500 рабочих мест.

Компания «Вертекс» основана в декабре 1999 года. С апреля 2020 года компания включена в перечни системообразующих организаций Санкт-Петербурга и России. Согласно пресс-релизу компании, за I полугодие 2023 года выручка «Вертекс» составила 10,37 млрд рублей.

Впервые о планах компании по расширению производства сообщалось в 2022 году. Тогда «Вертекс» вложил около 150 млн рублей в строительство производственно-складского корпуса площадью более 22 тысячи кв. м.

Фото: 2gis.ru

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