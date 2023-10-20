Собянин: «К 2028 году Москва закроет 80% потребности в онкопрепаратах»

К 2027 году на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис „Москва”» построят биотехнологический комплекс концерна «Россиум», который будет специализироваться на выпуске фармпрепаратов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, добавив, что комплекс площадью 37 000 кв. м станет частью фармацевтического кластера столицы, в который в настоящее время входят 11 компаний.

«Биотехнологический комплекс концерна „Россиум” разместим в Алабушево. В 2027 году предприятие уже должны ввести в эксплуатацию. Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее первого квартала 2028 года», – написал Собянин.

Он уточнил, что речь идет о производстве препаратов для лечения онкологических и генетических заболеваний, в том числе орфанных, – всего 128 международных непатентованных наименований лекарств, 98 из них «никогда ранее не производились в России». Сергей Собянин уверен, что с запуском комплекса в эксплуатацию потребность города в онкопрепаратах будет закрыта на 80%.

«Таким образом, мы закроем потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%. Это позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны», – добавил чиновник.

Напомним: в августе 2023 года на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис „Москва”» состоялся запуск фармацевтического комплекса «Р-Опра», построенного в рамках офсетного контракта, который был заключен в 2018 году. «В первую очередь делаем то, что не производилось в России раньше. Таким образом, мы снижаем зависимость от импорта и гарантируем стабильность поставок», – комментировал запуск предприятия в работу Сергей Собянин.

gxpnews