«Фармасинтез-Норд» вывел на рынок ЛП с МНН лапатиниб против рака молочной железы

«Фармасинтез-Норд» представил новый препарат с МНН лапатиниб – «Брестокэр», который предназначен для лечения взрослых пациентов с раком молочной железы. Средство может применяться как в монотерапии при метастатическом раке, так и в комплексных схемах лечения в сочетании с ингибиторами ароматазы или другими таргетными препаратами, сообщается на сайте компании.

Лапатиниб – это обратимый ингибитор тирозинкиназы, который позволяет проводить таргетное лечение рака молочной железы. Его действие основано на блокировке определенного белка, вырабатываемого при заболевании, что способствует замедлению роста раковых клеток.

«Брестокэр» зарегистрирован в июле 2023 года. Помимо препарата от «Фармасинтез-Норд», на российском рынке присутствуют еще несколько лекарств с тем же МНН: «Тайверб» от Novartis и два его дженерика – «Лапатиниб-Химрар» и «Лапатиниб-Промомед». В августе 2023 года ФАС России согласовала стоимость на «Лапатиниб-Промомед» – второй дженерик референтного «Тайверба», после чего цена на «Лапатиниб-Химрар» снизилась.

gxpnews