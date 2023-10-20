В Евросоюзе снова подняли тему о создании общего резерва лекарств

В Евросоюзе (ЕС) вновь заговорили о мерах по профилактике дефицита лекарств, в частности антибиотиков, таких как пенициллин и амоксициллин, и обезболивающих средств, таких как парацетамол, особенно в детских дозах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Для предупреждения рисков Еврокомиссия сформирует альянс, который призван объединить правительства входящих в ЕС стран, промышленные круги и гражданское общество для решения вопросов по критически важным лекарствам. Среди вероятных чрезвычайных мер, которые обсуждаются на данный момент: продление срока годности препаратов, совместные закупки лекарств и обмен ими со странами Южного полушария, привлечение альтернативных поставщиков, срочное наращивание объемов производства.

Брюссель призывает государства – члены ЕС и Европарламент пересмотреть нынешнее законодательство в пользу усиления контроля Еврокомиссии над производством лекарств в случае чрезвычайной ситуации. Ожидается, что к концу 2023 года будет составлен список жизненно важных препаратов, наличие и запас которых будет наиболее строго контролироваться.

Напомним: в конце 2022 года ВОЗ заявила о дефиците пенициллина и амоксициллина по всему миру после отмены коронавирусных ограничений. А в начале 2023 года в ЕС прозвучало предложение создать общий запас лекарственных средств в целях обеспечить страны-члены основными препаратами.

gxpnews