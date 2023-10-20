Мордовия и Беларусь будут сотрудничать в области производства ветлекарств

Россия и Республика Беларусь на уровне двух образовательных учреждений – Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева и Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ) – договорились о сотрудничестве в сфере производства ветеринарных препаратов и организации совместных научных мероприятий. Об этом сообщил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко в соцсетях.

Кроме того, намечена проработка вопроса создания сетевой образовательной программы на английском языке с привлечением индийских студентов. «Планируется совместная работа в области разработки ветеринарных препаратов после создания Федерального центра развития биотехнологий на базе МГУ Огарева (ВГАВМ имеет опыт создания таких препаратов с индустриальными партнерами)», – уточнил Глушко.

О планах по созданию на территории республики Федерального центра развития биотехнологий ранее говорил глава Мордовии Артем Здунов. Предприятие призвано обеспечить полный цикл производства ряда лекарств. Специалистов для центра будут готовить на базе МГУ им. Н. П. Огарева, где работает профильная кафедра.

«В настоящее время биотехнологические ЛП являются самым эффективным способом лечения широкого круга заболеваний. <…> Будущий Центр развития биотехнологий обеспечит полный цикл производства, гарантирует лекарственную безопасность России», – прокомментировали это решение в региональной администрации.

gxpnews