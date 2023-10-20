Фармпродукцию могут вывести из-под действия гибких экспортных пошлин

Фармацевтическую и химическую продукцию могут исключить из перечня товаров, на которые распространяются гибкие экспортные пошлины. Об этом в ходе форума «Сделано в России – 2023» журналистам сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, уточнив, что данная инициатива будет рассмотрена в ближайшее время на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития.

«Готовим портфели по отдельным изъятиям этих пошлин. Потому что, когда решение принималось, это был понятный такой компромисс, что оно принимается быстро, а потом докручивается. <..> Сейчас эта работа идет. <…> Там отдельные позиции по фарме, отдельные позиции по химии. Это действительно такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально», – пояснил он ТАСС. Осьмаков добавил, что «каких-то очень больших объемов выпадающих доходов, выпадающих пошлин» не будет.

Гибкие привязанные к курсу рубля экспортные пошлины на некоторые товары введены с 1 октября 2023 года. Как отмечали ранее в правительстве, данная мера необходима для защиты внутреннего рынка. Размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% – при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% – от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% – при курсе свыше 95 рублей включительно.

gxpnews