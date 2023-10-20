СМИ: продажи пищевых магнатов могут упасть из-за подавляющих аппетит Ozempic и Wegovy

Рост популярности препаратов для лечения ожирения, таких как Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, привел к снижению продаж калорийных продуктов питания, например, сладостей – такие данные предоставила американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Эта информация спровоцировала небольшое падение акций крупных пищевых производителей. В связи с этим в компаниях начали прорабатывать инициативы по сохранению и преувеличению прибыли с учетом меняющегося клиентского запроса, сообщает Reuters.

Так, например, Nestle планирует запустить производство продуктов-компаньонов, которые были бы интересны и полезны потребителям Ozempic и Wegovy. «Мы уже работаем над широким спектром продуктов, которые могли бы сопутствовать [приему препаратов от ожирения]», – заявил генеральный директор швейцарского пищевого гиганта Марк Шнайдер, отметив, что некоторые пищевые добавки могут помочь при «потере сухой мышечной массы» и «быстром восстановлении веса».

Тем не менее, по его словам, в Nestle пока не расценивают препараты для борьбы с лишним весом, подавляющие аппетит, как «угрозу» для индустрии продуктов питания. Reuters предполагает, что поиск новых направлений для бизнеса Nestle основывает пока не на падении продаж, а именно на популярности Ozempic и Wegovy.

Напомним: в начале октября представитель Walmart в интервью Bloomberg заявил, что в потребительских корзинах покупателей на фоне популярности препаратов от ожирения стало «немного меньше калорий».

gxpnews