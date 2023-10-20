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Япония закупит противоковидные вакцины от Pfizer и Moderna

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о намерении закупить дополнительные 9 млн доз вакцины против COVID-19 от Pfizer и еще 1 млн доз вакцины производства компании Modernа.

Первая вакцина от COVID-19 японского производства была одобрена в августе 2022 года, и за счет ввода в эксплуатацию объекта фармкомпания рассчитывает к 2024 финансовому году (начнется 1 апреля 2024 года) обеспечить ежегодный выпуск около 20 млн доз мРНК-вакцин. Ожидается, что в ближайшее время Минздрав Японии, следуя рекомендациям экспертной комиссии, официально одобрит использование этой вакцины внутри страны.

Ранее сообщалось о 122 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции в Италии, которые остались неиспользованными. Речь шла о препаратах на сумму около €2 млрд. ЕС вел переговоры с Pfizer о прекращении поставок.

gxpnews

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20 октября, 2023 | Просмотров: 93