Еврокомиссия оштрафовала за ценовой сговор пять компаний

Европейская комиссия заявила, что оштрафовала пять фармацевтических компаний на общую сумму €13,4 млн в рамках урегулирования антимонопольного расследования.

Комиссия оштрафовала компании Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea и Transo-Pharm за участие в картеле, направленном на установление минимальной цены на ингредиент для производства абдоминального спазмолитического препарата Buscopan и его дженериков.

Подобного рода сговоры не редкость для ЕК: в 2020 году Европейская комиссия оштрафовала Teva и Cephalon на €60,5 млн за взаимное согласие между компаниями – отложить на несколько лет выход на рынок более дешевой версии препарата Cephalon для лечения расстройства сна – модафинила (modafinil) – после того, как истек срок действия основных патентов Cephalon. Штрафы, наложенные комиссией на компании Teva и Cephalon, составили €30 млн и €30,5 млн соответственно.

gxpnews