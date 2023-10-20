«Магнит» выкупит KazanExpress для запуска собственного маркетплейса

«Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которым владеет «AliExpress Россия» (56,3%), а также владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%) и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%). Стороны не объявляют о сумме сделки, однако эксперты считают, что покупка маркетплейса обойдется в 10 млрд рублей. Представитель «Магнита» подчеркнул, что сделка будет профинансирована за счет средств ретейлера. На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет».
«На «Магнит маркете» мы планируем собрать все необходимое – от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой», – рассказал директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез.
Кроме того, сеть магазинов рассчитывает увеличить географию и количество пунктов выдачи маркетплейса, задействовать имеющиеся торговые точки «Магнита». У ритейлера уже есть более 28 тысяч магазинов, из них 11,7 тысячи подключены к собственной онлайн-доставке. Онлайн-коммерция приносит компании оборот в размере 3 млрд рублей, согласно данным за второй квартал. Ранее «Магнит» заявлял о планах по увеличению доли онлайн-продаж до 5% в общем обороте к 2025 году.
KazanExpress запущен в 2017 году, а в 2023 году насчитывает более 1,5 млн торговых позиций в 20 категориях и имеет более 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах. Площадка сотрудничает с 12 тысяч продавцов. На рынке маркетплейсов доля KazanExpress занимает 0,3%, оборот компании – 9,2 млрд рублей. Представители «Магнита» утверждают, что не будут конкурировать с такими гигантами, как Wildberries или Ozon с оборотом 991,8 млрд и 636 млрд рублей, так как планируют принципиально отличаться за счет задействования продуктовой розницы с товарами, которые уже были представлены на площадке KazanExpress. В ближайшей перспективе – старт работы маркетплейса в Москве и Санкт-Петербурге.
Эксперты считают сделку удачной, так как покупка готового маркетплейса не так затратна, как разработка площадки с нуля, за счет уже разработанных технологий и инфраструктуры.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «КазаньЭкспресс» зарегистрировано в июле 2021 года в Республике Татарстан. Генеральным директором компании числится Линар Хуснуллин, выручка компании в 2022 году составила 2,828 млрд рублей. Компании принадлежат 100% долей в ООО «КазаньЭкспрессФулфилмент» и ООО «Маркетплейч-Технологии», выручка которых оценивается в 1 млрд и 89 млн рублей соответственно.
KazanExpress не первый сторонний актив у «Магнита». Так, в 2018 году ритейлер купил у Marathon Group Александра Винокурова фармдистрибьютора «СИА Групп». Тогда в компании обосновывали интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции. За «СИА» Marathon Group получила 1,48% акций «Магнита» на сумму до 5,7 млрд рублей.
На тот момент у «СИА» было 224 тысячи кв. м складских площадей в 35 городах. Позднее «СИА» была интегрирована в новое подразделение «Магнита» – «Магнит Фарма». Сейчас на сайте «Магнит Фармы» говорится о 150 тысячах кв. м площадей дистрибьютора в 12 городах.
По данным DSM Group, по итогам 2022 года «Магнит Фарма» заняла 16-ю позицию в рейтинге фармдистрибьюторов. Оборот компании не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 23,8 млрд рублей. По итогам первого квартала 2023 года «Магнит Фарма» сохранила свое место в рейтинге, сократив оборот год к году на 31% – до 5,4 млрд рублей (весь рынок в ценах дистрибьюторов упал на 12%).
Покупка «СИА» пришлась на развитие «Магнитом» фармацевтического направления. В 2017 году «Магнит» открыл первые аптеки рядом со своими магазинами и год спустя декларировал открытие 2 тысяч аптек к концу 2019 года, а к 2023 году – до 7 тысяч. В конце 2019 года прогноз на год был сокращен до 1,2 тысячи точек. Тогда компания в целом пересмотрела подход к развитию сети, в том числе аптечного направления, ужесточив оценку торговых точек на предмет целесообразности открытия в них аптеки с точки зрения прибыльности. «Магнит» остановился на немногим более 1 тысячи аптек и в результате оптимизации сократил сеть. На начало 2023 года, по данным Vademecum, у «Магнит Аптеки» было 809 точек.
Источник: РБК
Фото: irecommend.ru