«Магнит» выкупит KazanExpress для запуска собственного маркетплейса

«На «Магнит маркете» мы планируем собрать все необходимое – от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой», – рассказал директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез.

Кроме того, сеть магазинов рассчитывает увеличить географию и количество пунктов выдачи маркетплейса, задействовать имеющиеся торговые точки «Магнита». У ритейлера уже есть более 28 тысяч магазинов, из них 11,7 тысячи подключены к собственной онлайн-доставке. Онлайн-коммерция приносит компании оборот в размере 3 млрд рублей, согласно данным за второй квартал. Ранее «Магнит» заявлял о планах по увеличению доли онлайн-продаж до 5% в общем обороте к 2025 году.

KazanExpress запущен в 2017 году, а в 2023 году насчитывает более 1,5 млн торговых позиций в 20 категориях и имеет более 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах. Площадка сотрудничает с 12 тысяч продавцов. На рынке маркетплейсов доля KazanExpress занимает 0,3%, оборот компании – 9,2 млрд рублей. Представители «Магнита» утверждают, что не будут конкурировать с такими гигантами, как Wildberries или Ozon с оборотом 991,8 млрд и 636 млрд рублей, так как планируют принципиально отличаться за счет задействования продуктовой розницы с товарами, которые уже были представлены на площадке KazanExpress. В ближайшей перспективе – старт работы маркетплейса в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты считают сделку удачной, так как покупка готового маркетплейса не так затратна, как разработка площадки с нуля, за счет уже разработанных технологий и инфраструктуры.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «КазаньЭкспресс» зарегистрировано в июле 2021 года в Республике Татарстан. Генеральным директором компании числится Линар Хуснуллин, выручка компании в 2022 году составила 2,828 млрд рублей. Компании принадлежат 100% долей в ООО «КазаньЭкспрессФулфилмент» и ООО «Маркетплейч-Технологии», выручка которых оценивается в 1 млрд и 89 млн рублей соответственно.

KazanExpress не первый сторонний актив у «Магнита». Так, в 2018 году ритейлер купил у Marathon Group Александра Винокурова фармдистрибьютора «СИА Групп». Тогда в компании обосновывали интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для своего ассортимента косметики и фармпродукции. За «СИА» Marathon Group получила 1,48% акций «Магнита» на сумму до 5,7 млрд рублей.

На тот момент у «СИА» было 224 тысячи кв. м складских площадей в 35 городах. Позднее «СИА» была интегрирована в новое подразделение «Магнита» – «Магнит Фарма». Сейчас на сайте «Магнит Фармы» говорится о 150 тысячах кв. м площадей дистрибьютора в 12 городах.

По данным DSM Group, по итогам 2022 года «Магнит Фарма» заняла 16-ю позицию в рейтинге фармдистрибьюторов. Оборот компании не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 23,8 млрд рублей. По итогам первого квартала 2023 года «Магнит Фарма» сохранила свое место в рейтинге, сократив оборот год к году на 31% – до 5,4 млрд рублей (весь рынок в ценах дистрибьюторов упал на 12%).

Покупка «СИА» пришлась на развитие «Магнитом» фармацевтического направления. В 2017 году «Магнит» открыл первые аптеки рядом со своими магазинами и год спустя декларировал открытие 2 тысяч аптек к концу 2019 года, а к 2023 году – до 7 тысяч. В конце 2019 года прогноз на год был сокращен до 1,2 тысячи точек. Тогда компания в целом пересмотрела подход к развитию сети, в том числе аптечного направления, ужесточив оценку торговых точек на предмет целесообразности открытия в них аптеки с точки зрения прибыльности. «Магнит» остановился на немногим более 1 тысячи аптек и в результате оптимизации сократил сеть. На начало 2023 года, по данным Vademecum, у «Магнит Аптеки» было 809 точек.