Роспатент повторно рассмотрит возражение KRKA против патента на дапаглифлозин

Суд удовлетворил иск KRKA и обязал повторно рассмотреть возражение компании против выдачи патента на дапаглифлозин. Срок его действия был продлен с 2023 до 2028 года. Патент пытаются оспорить и другие компании, уже зарегистрировавшие свои дженерики.

KRKA еще в 2021 году подала возражение против выдачи патента компании AstraZeneca на дапаглифлозин — № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения». Но Федеральная служба по интеллектуальной собственности его не удовлетворила. Тогда KRKA обратилась в суд и добилась повторного рассмотрения возражения.

Суд по интеллектуальным правам принял такое решение 16 октября. Причем изначально суд отказал в иске, но изменил решение после рассмотрения кассационной жалобы.

Изначально срок действия патента № 2746132 истекал в 2023 году, но был продлен до 2028 года. KRKA в своем иске утверждала, что при рассмотрении заявки о продлении патента была неверно установлена дата приоритета изобретения. Так, AstraZeneca создала цепочку заявок на патенты, защищающие одно лекарство, выделяя одну из другой. При этом все заявки получали приоритет по первоначальной, что связывало их в один комплекс с единым сроком действия. Однако по первоначальной заявке уже был выдан действующий патент, поэтому другие выделенные заявки должны рассматриваться самостоятельно, указала KRKA. Так, новые заявки на то же действующее вещество не могут соответствовать условию патентоспособности «новизна».

Оригинальный дапаглифлозин AstraZeneca выпускает под брендом «Форсига». В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы еще четыре дженерика: KRKA, Sandoz, «Северной звезды», «Канонфармы продакшн». Все они получили регистрации в 2022—2023 годах.

Патент № 2746132 сейчас пытается оспорить и «Северная звезда». Роспатент должен был рассмотреть возражение компании в октябре. На момент публикации в пресс-службе не уточнили результаты заседания. К тому же в 2023 году Роспатент признал патент № 2746132 недействительным частично и выдал патент на изобретение с новой формулой после рассмотрения возражения «Канонфармы продакшн».

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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