Отечественные компании регистрируют новые дженерики противодиабетических препаратов

Минздрав одобрил два гипогликемических препарата: «Квинлиро» (МНН лираглутид) от компании «Биохимик» и «Квинсента» (МНН семаглутид) от «Промомеда». Оба лекарства относятся к аналогам глюкагоноподобного пептида-1 и показаны к применению у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Две отечественные компании «Промомед» и АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед») получили регистрационное удостоверение на гипогликемические препараты семаглутид и лираглутид. Оба препарата показаны для терапии сахарного диабета 2-го типа и являются дженериками оригинальных лекарств компании Novo Nordisk «Оземпик» и «Виктоза». Информация о регистрации опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат «Квинсента» (МНН семаглутид) от «Промомеда» выпускается в виде раствора для подкожного введения в предварительно заполненной шприц-ручке, в дозировке 0,25/0,5 мг/доза и 1 мг/доза.

Препарат «Квинлиро» (МНН лираглутид) (владелец регудостоверения «Биохимик») — это также раствор для подкожного введения в шприц-ручке, в дозировке 6 мг/мл.

Лираглутид — это химически синтезированный пептид, который представляет собой ацилированный аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), он устойчив к разрушению, поэтому имеет длительный период полувыведения из плазмы, что дает возможность применять его один раз в день, указано в инструкции по медицинскому применению. Лираглутид представляет собой стимулятор выработки инсулина, что позволяет достичь стабильного контроля уровня глюкозы в крови. Препарат также способен уменьшать чувство голода и снижать потребление энергии, за счет чего уменьшается масса тела, также говорится в инструкции.

Семаглутид — также представляет собой аналог ГПП-1. Семаглутид действует как агонист ГПП-1Р (физиологический гормон, регулирует концентрацию глюкозы, а также оказывает влияние на аппетит и сердечно-сосудистую систему).

Оба препарата (семаглутид и лираглутид) показаны для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для улучшения гликемического контроля в качестве монотерапии или комбинированной терапии.