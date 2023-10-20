Минпромторг предложил увеличить лимиты для получения льготной промышленной ипотеки

В Минпромторге предлагают расширить условия льготной промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита может вырасти до 1,5 млрд руб., а срок предоставления может увеличиться до 10 лет.

Минпромторг намерен расширить механизм льготной промышленной ипотеки. Ведомство предлагает увеличить максимальный размер льготного кредита до 1,5 млрд руб., а срок предоставления кредита — до 10 лет. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 1570 от 06.09.2022. Документ в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно пояснительной записке, для обоснования этих изменений Минпромторг запросил у кредитных организаций информацию о потенциальных заемщиках, чья потребность в средствах превышает установленные ранее лимиты. В ведомство поступили сведения о потребности 30 заемщиков в льготных кредитах на сумму свыше 500 млн руб. и на срок более 7 лет.

Кроме того, проектом постановления предусматривается снятие ограничения по величине активов кредитной организации для участия в программе. Также предусмотрены юридические и технические корректировки требований, предъявляемых к заемщикам, и правил проведения отбора кредитных организаций, необходимость которых выявлена в ходе правоприменительной практики постановления № 1570.

Кроме того, в документе уточняются формулы расчета размера субсидии с учетом изменения ключевой ставки Центробанка, а также гибкое определение периода возмещения недополученных доходов кредитных организаций. Это позволит при необходимости проводить выплаты субсидии чаще чем раз в квартал, отмечается в записке.

Проект постановления предлагает дать возможность пересмотра лимита субсидии кредитным организациям чаще чем раз в год. Это позволит более гибко реагировать на скорость выдачи льготных кредитов.

Также документ предусматривает возможность корректировки значений результата предоставления субсидии и его характеристик в случае изменения ключевой ставки Центробанка. Ее понижение делает механизм промышленной ипотеки менее востребованным, что может привести к уменьшению количества выдаваемых льготных кредитов. В свою очередь, повышение ключевой ставки приводит к росту потребности банка в субсидии. При отсутствии дополнительного финансирования это может привести ‎к невозможности выдачи банком льготных кредитов на сумму, ранее зафиксированную в соглашении о предоставлении субсидии, говорится в записке.

Ранее, в апреле, правительство утвердило поправки в правила субсидирования кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты по программе промышленной ипотеки. Согласно им, технологические компании и промышленные предприятия смогут получить до 500 млн руб. по программе промышленной ипотеки на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов недвижимости для промышленного производства. Срок кредитования не должен превышать 7 лет.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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