Росздравнадзор намерен продлить порядок выдачи разрешений на вывоз медизделий

Росздравнадзор предложил продлить порядок выдачи разрешений на вывоз медизделий на два года — до 31 декабря 2025 года. Сейчас он действует до конца 2023 года.

Росздравнадзор собирается продлить порядок выдачи разрешений на экспорт медицинских изделий, вывоз которых из страны временно ограничен. Проект приказа об этом размещен на сайте regulation.gov.ru. Согласно документу порядок будет действовать до 31 декабря 2025 года, а не до конца 2023 года, как указано в действующем приказе.

В марте 2022 года правительство утвердило перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз из страны. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, но в октябре его продлили до конца 2023 года. Однако Росздравнадзор тогда не успел обновить внутренний регламент. Проект обновленного документа был подготовлен только в начале апреля этого года, а в конце июля надзорный орган его утвердил.

Так, согласно документу для получения разрешения на вывоз медизделий организация или индивидуальный предприниматель-экспортер должны направить регулятору заявление через личный кабинет АИС Росздравнадзора или в бумажном виде. В заявлении должны быть указаны реквизиты и контакты заявителя, а также описание изделия, включая данные о его комплектности, регистрации и классификации.

Фото: serhii_bobyk/freepik.com