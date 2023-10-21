Минпромторг предложил вывести ряд товаров фармпродукции из-под действия экспортных пошлин

В Минпромторге предлагают вывести ряд позиций фармацевтической и химической продукции из-под действия экспортных пошлин. Такую инициативу намерены рассмотреть в ближайшее время.

Минпромторг предложил вывести из-под действия гибких экспортных пошлин некоторые позиции. Речь идет в том числе о фармацевтической и химической продукции. Об этом рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков во время форума «Сделано в России 2023», передает его слова ТАСС.

«Там отдельные позиции по фарме, отдельные позиции по химии. Это действительно такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально. Это нормальная текущая работа, там не будет каких-то очень больших объемов выпадающих доходов, выпадающих пошлин», — пояснил Осьмаков.

По его словам, инициатива будет рассмотрена на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития. Оно может состояться уже на этой или на следующей неделе.

Ранее в правительстве сообщили о введении с 1 октября 2023 года привязанных к курсу рубля гибких экспортных пошлин на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они затронут в том числе алкоголь, табак, рыбу, молочную и другие виды продукции.

Размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% — при курсе 85—90 рублей, 5,5% — при курсе 90—95 рублей, а 7% — при курсе свыше 95 рублей.

Артем Косенок

pharmvestnik