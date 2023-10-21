Временно корректирующие зрение глазные капли получили одобрение FDA

FDA одобрило глазные капли, которые способны временно корректировать зрение. Препарат Qlosi предназначен для борьбы с дальнозоркостью.

Стартап Orasis Pharmaceuticals получил одобрение FDA на глазные капли, способные временно корректировать зрение. Об этом сообщает издание Healio.

Глазные капли Qlosi воздействуют на дальнозоркость за счет сужения зрачка. Это вызывает «эффект центрального отверстия», увеличивает глубину резкости и дает способность фокусироваться на близлежащих объектах.

Одобрение FDA основано на результатах клинических испытаний, в ходе которых безопасность и эффективность глазных капель оценивалась на более чем 600 пациентах.

«Мы рады, что Qlosi теперь одобрен FDA», — заявил Healio генеральный директор Orasis Элад Кедар. — Определение минимальной эффективной дозы имело для нас решающее значение, поскольку мы стремились создать решение для пресбиопии, которое действительно сочетало бы в себе эффективность, безопасность, комфорт и было разработано с учетом потребностей пациента».

Пресбиопия, или дальнозоркость — это результат естественного процесса старения, и во всем мире с ней живут почти два миллиарда человек. Это состояние невозможно предотвратить или обратить вспять, и оно продолжает постепенно прогрессировать.

Все существующие варианты лечения либо неудобны, например очки для чтения и контактные линзы, либо требуют инвазивного вмешательства, например рефракционная хирургия, изменяющая форму роговицы, и имплантаты хрусталика, заменяющие хрусталик в каждом глазу на синтетический.

Николай Соколов

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