Для инвестпроектов резидентов особых экономических зон установят требования

Минимальный объем инвестиций в проект, в том числе капитальных вложений (без учета НДС), должен составлять не менее 120 млн руб. при осуществлении промышленно-производственной деятельности и деятельности в сфере логистики. А также не менее чем 50 млн руб., если проект реализуется в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики.

Не менее двух третьих общего объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, в рамках реализации инвестпроекта резидент ОЭЗ должен осуществить в первые три года.

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Артем Косенок

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