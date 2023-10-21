Президент подписал закон о льготной ставке НДС для товаров по уходу за детьми

Для товаров по уходу за детьми установили льготную ставку НДС. Соответствующий закон подписал президент, под действие документа попали товары из аптечного ассортимента.

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготную ставку НДС для товаров по уходу за детьми. В частности, речь идет о таких товарах из аптечного ассортимента, как соски (включая пустышки). Документ № 504-ФЗ от 19.10.2023 опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу через месяц.

Проект федерального закона был внесен правительством в Госдуму в конце июля. Документ предусматривает внесение изменений в подп.2 п.2 ст.164 Налогового кодекса РФ, касающийся расширения перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации. Список дополнен товарами категории детской мебели, социально значимых групп детских товаров, изделиями для ухода за детьми, удерживающих устройств, пеленок и т.д.

Закон направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, отмечается в пояснительной записке к документу. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей.

Фото: pvproductions/ru.freepik.com

Артем Косенок

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