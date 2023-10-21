В Казахстане в 2024 году запустят цифровую систему отслеживания лекарств

Власти Казахстана планируют запустить цифровую систему отслеживания лекарств для контроля за препаратами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания, на котором систему презентовали премьер-министру Алихану Смаилову. В настоящее время проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Как сообщает пресс-служба, система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств. Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

«Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток», – сказал вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.

Отмечается, что повышение прозрачности в этой сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства. Проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля лекарств планируют с июля 2024 года. Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

gxpnews